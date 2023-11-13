Депутат верхньої палати праламенту РФ вважає, що жіноча освіта заважає процвітанню Росії.

В російському парламенті закликали обмежити отримання вищої освіти молоддю і особливо дівчатами. З такою пропозицією виступила член Ради Федерації (верхня палата парламенту РФ) від Челябінської області Маргарита Павлова.

На її думку, російська влада повинна серйозно взтися за духовно-моральне виховання дівчат, щоб витягнути Росію з демографічної ями. Павлова впевнена, що їх потрібно налаштовувати на народження дітей, а не на отримання освіти.

"Потрібно перестати плодити кількість молодих людей, які здобувають вищу освіту, яка потім, по суті, ні до чого не приводить їх. Вони або починають працювати за зовсім іншими спеціальностями, або ще щось. І ось цей пошук себе затягується на довгі роки, і в результаті втрачається ось ця дітородна функція", – заявила депутат російського парламенту.

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Як писав УНІАН, нещодавно патріарх РПЦ Кирило придумав, як підвищити демографію в Росії. Під час однієї з проповідей він заявив, що кремлівському режиму необхідно просто заборонити аборти в РФ.

"Дійсно, ми потребуємо більшої кількості людей, це факт очевидний, його всі визнають: і політики, і соціологи... Якщо цю проблему вирішимо, якщо навчимося відмовляти жінок від аборту, відразу статистика піде вгору", – сказав російський патріарх.

Також ми нещодавно розповідали, що глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала створити в Росії "Міністерство щастя". Воно нібито має давати оцінку, наскільки той чи інший закон робитиме росіян щасливими.

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