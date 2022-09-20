Наразі російські ритейлери не отримали особливі дозволи для їхнього продажу.

Російська асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки (РАТЕК) заявила, що нові телефони, серед яких iPhone 14, не можуть перебувати в легальному обігу на ринку РФ без особливих дозволів.

Про це повідомляє російський РБК.

Зокрема, їм потрібні сертифікати, декларації та спеціальна нотифікація щодо характеристик шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) або висновок Центру з ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ.

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Представнику РАТЕК невідомо, що хтось у Росії чи ЄАЕС отримав усі необхідні документи для продажу iPhone 14.

Зазначається, що у Єдиному реєстрі нотифікацій ЄАЕС не вказується, що на нові моделі iPhone видали такий документ.

Попри це попередні замовлення на iPhone 14 у Росії приймали мережі МТС і "М.Відео". До продажу нових смартфонів готувалися також в "Білайні", Wildberries, "Яндекс.Маркеті" та Ozon.

У "М.Відео-Ельдорадо" наголосили, що планують отримати нотифікацію на iPhone 14 та інші пристрої. У Wildberries сказали, що продаж iPhone почнеться на початку жовтня. Решта мереж ситуацію не коментує.

Як раніше повідомляв УНІАН, Apple відібрала у росіян останній спосіб оплати застосунків й підписок в App Store.

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