Людям запропонують тимчасово переїхати до родичів на власних автомобілях.

У Бєлгороді евакуюють до 3 тисяч жителів через знайдену авіабомбу, яку на місто випадково впустив російський Су-34 20 квітня.

Гауляйтер регіону заявив, що сапери знайшли в районі постраждалого від авіабомби РФ будинку на вулиці Шаландіна ще один вибухонебезпечний предмет. Його будуть підривати на полігоні, поки ж мешканців будинків в окрузі відвозять на автобусах в безпечну зону.

"Зараз 50 співробітників управління проводять поквартирний обхід для інформування про алгоритм дії. Людям запропонують з документами і речами першої необхідності пройти в автобуси до пунктів евакуації або тимчасово переїхати до родичів на власних автомобілях", - заявив мер міста.

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Вибухи в Бєлгороді 20 квітня - що відомо

Увечері 20 квітня на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася велика воронка.

Місцева влада звітувала про трьох постраждалих і частково зруйнований п'ятиповерховий будинок.

Пізніше в Міноборони Шойгу зізналися, що бомбу скинув російський Су-34, назвавши ситуацію як "нештатне сходження авіаційного боєприпасу". Сама бомба, ймовірно, була призначена для обстрілу Харкова - в цей час в області оголосили повітряну тривогу через загрозу авіаційного удару з боку РФ.

В українському РНБО вважають, що скидання бомби не було випадковим. Олексій Данілов припустив, що Росія обстрілює Бєлгород для ескалації та залякування місцевих.

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