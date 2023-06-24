Росіяни готові виїхати на будь-якому поїзді.

Жителі російського Ростова-на-Дону, який захопили найманці ПВК "Вагнер", масово виїжджають з міста. На вокзалах натовпи людей штурмують потяги.

Російське видання "КоммерсантЪ" оприлюднило відео, на якому видно натовп на пероні залізничного вокзалу Ростова. Відзначається, що люди готові виїхати на будь-якому поїзді, щоб покинути місто.

При цьому місцева влада заявила, що автовокзал Ростова працює в штатному режимі.

"Зупинено продаж квитків на напрямки, за якими тимчасово перекрито рух", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що жителі міст, де знаходяться "вагнерівці", скуповують бензин та квитки на потяги.

Військовий заколот в Росії - що відомо

Увечері 23 червня 2023 року ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євгеній Пригожин звинуватив російську армію в атаці на найманців. Він зажадав, щоб російська влада видала йому військове керівництво РФ. Після чого "вагнерівці" рушили на Москву через Ростов-на-Дону і Воронеж.

При цьому російський диктатор Володимир Путін відреагував на заколот Пригожина лише вдень 24 червня. Він назвав крок головного "вагнерівця" "зрадою" і закликав скласти зброю, але на цей крок найманці не пішли.

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