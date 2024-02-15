За даними місцевих жителів, вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний Науково-виробничий центр "Алтай".

На одному з оборонних заводів Російської Федерації стався вибух.

Як повідомляє NEXTA, він стався на оборонному підприємстві в місті Бійську в Алтайському краї. "Місцевий мер назвав подію "бавовною", викликаною "технологічним процесом". Нічого нового", - йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як у повітря піднімається білий стовп диму.

Крім того, як повідомляє "Айстра", мер Бійська Віктор Щигрев заявив, що "проводилися роботи і приводу для занепокоєння немає".

За даними місцевих жителів, вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний Науково-виробничий центр "Алтай"" (ФНПЦ "Алтай").

ФНПЦ " Алтай "-це оборонно-промислове підприємство належить АТ "корпорація" Московський інститут теплотехніки"", яке, в свою чергу, входить в держкорпорацію"Роскосмос".

Вибухи в Бєлгороді

15 лютого в російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Міноборони РФ заявило про удар по місту реактивною системою залпового вогню RM-70 "Вампір": "черговими засобами ППО 14 реактивних снарядів були знищені над територією Бєлгородської області". Пізніше стало відомо, що 16 осіб постраждали, з них шість - у важкому стані. Повідомляється, що осколки ракет впали на території шкільного стадіону на вулиці 60-річчя Жовтня.

За даними російських Telegram-каналів, станом на 12:10 відомо про дев'ять загиблих і 10 постраждалих. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в числі загиблих - дитина, ще 18 осіб отримали поранення, з яких п'ять - діти.

У соцмережах повідомили, що російське ППО продовжує вбивати жителів Бєлгорода.

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