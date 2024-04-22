Ще 2022 року Юрій Коховець узяв участь у вуличному опитуванні, яке проводили журналісти.

У Росії жителя Москви відправили на примусові роботи за те, що він сказав правду про звірства російських військових у Бучі в 2022 році. Як повідомляє NEXTA, 38-річного Юрія Коховця засудили за участь у вуличному опитуванні "Радіо Свободи". Зокрема, його засуджено до 5 років примусових робіт, йому також заборонено 4 роки вести соціальні мережі.

"Чоловіка звинуватили в поширенні "фейків про армію" за те, що він чесно висловив журналістам свою думку про війну в Україні та різанину в Бучі", - зазначає ресурс.

За даними "Медіазони", журналісти "Радіо Свобода" 11 липня 2022 року опитували жителів Москви, чи потрібна, на їхню думку, "розрядка напруженості між Росією і країнами НАТО".

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Тоді Коховець негативно висловився про вбивства в Київській області.

"Наш уряд говорить про те, що він хоче з націоналістами боротися, але бомбардує торгові центри, у Бучі мирних жителів наші військові з Бурятії, з Дагестану розстрілювали - взагалі без причин. І в людей з'являється ненависть до цієї всієї справи. Усе це треба зупиняти - у нас одна людина може зупинити", - сказав він.

За словами москвича, тільки вбивства і бомбардування будуть зупинені, "розрядка буде у відносинах з НАТО і з усіма іншими країнами".

"Треба закінчувати всі ці дії, і все. Усе дуже просто. У нас і економіка після цього буде підніматися, відразу фондовий ринок стрибне", - сказав Коховець під час вуличного опитування.

Пізніше, 24 березня 2023 року, щодо чоловіка порушили кримінальну справу, наступного дня затримали і доставили у відділ поліції, де він дізнався, що є обвинуваченим у справі. Його утримували у відділі до середини дня 27 березня і відпустили з протоколом про дрібне хуліганство і штрафом 500 рублів. Відтоді Коховець перебував під підпискою про невиїзд.

"Дуже шкодую, що погодився дати інтерв'ю "Радіо Свобода" влітку минулого року, не думав про такі наслідки. Про те, що ці відомості не відповідають дійсності, я не знав, усю інформацію тоді отримував на ютубі. Політичної ненависті в моїх словах не було. У моїх діях відсутній склад злочину, але якщо суд вважає по-іншому, прошу призначити покарання у вигляді штрафу, не пов'язане з позбавленням волі", - попросив Коховець у суді.

Проте суд вирішив інакше, визнавши винним у "фейках про армію".

Різанина в Бучі: що потрібно знати

Після деокупації в Бучі Київської області знайшли 422 убитих мирних жителів. Загалом, у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. За словами заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова, це - не остаточні цифри, адже є зниклі безвісти, їхній розшук триває. Наразі зниклими безвісти вважаються 514 жителів Київської області. Залишаються невпізнаними 180 тіл.

Національна поліція розпочала понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії в Україні, з них 23 тисячі - скоєні в Київській області.

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