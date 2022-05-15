Команди були з Омська, Новосибірська і тимчасово окупованого Севастополя.

У Новосибірську 14 травня пройшов перший в Росії конкурс оформлення місць поховання. Три команди з Севастополя, Омська і Новосибірська повинні були за одну годину прикрасити місце поховання за допомогою плиток, живих і штучних квітів й багато чого іншого. Журі конкурсу оцінювали як технологію, так і дизайн. У конкурсі виграла команда з Омська - їм подарували 20 тисяч рублів.

Про це повідомляє ngs.ru.

"У нас конкурс націлений на те, щоб змістити в першу чергу фокус нашого споживача на інше сприйняття місця поховання. Щоб, приходячи на кладовище, люди були не в стані скорботи, а в стані кращих спогадів про близьку людину. У хлопців стоїть завдання при мінімальних матеріалах, тому що не всі можуть дозволити щось дуже дороге, зробити щось незвичайне", - каже учасниця журі Ірина Долженко.

Севастополь представляла команда "Справа честі" на чолі з капітаном Тетяною Федотовою.

"Враження приголомшливі. Такі конкурси - це правильно. Потрібно показувати людям, що поховання потрібно упорядковувати. Ми спеціалізуємося на благоустрої. Ми допомагаємо також у пошуку поховань, фарбуванні. Люди у зв'язку з віком, наприклад, не можуть прибрати місце поховання, і ми їм допомагаємо. Зараз це дуже популярно. Правильно, що організатори дали конкурс на загальний огляд", - сказала Федотова.

Переможцями стала команда Наталії Путіліної з Омського парку Пам'яті.

"Ми абсолютно не готові були. В останній момент вирішили брати участь. Придумували на ходу. Ми постаралися зробити саме так, як воно наживо. Ми використовували ті технології і матеріали, які найдовше зберігатимуть могилу в первісному вигляді", - розповіла жінка.

Путіліна зробила концепцію місця поховання, за якою люди можуть раз на рік садити однорічні квіти.

"Ми дивимося, що відбувається на наших кладовищах на сьогодні, і ми б хотіли, щоб культура змінювалася. На жаль, люди зараз вважають, що це те, що можуть дозволити ті люди, у яких багато грошей. Це можна зробити красиво і добре за невеликі гроші", - говорить Путіліна.

Минулого року в рамках цього форуму пройшли змагання зі швидкісного копання могил.