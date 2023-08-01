Його спробував зупинити перехожий.

У Санкт-Петербурзі чоловік підпалив ганок військкомату Центрального району.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Mash на мийці". Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Чайковського 31 липня. На кадрах з камери відеоспостереження можна побачити, як чоловік по черзі кидає в двері будівлі коктейлі Молотова.

Один з перехожих намагався його зупинити, проте не зміг. Свідки події заявили, що після цього чоловік сів в автомобіль "Лада" і почав таранити ворота сусіднього будинку. Незабаром його затримали.

Підпали військкоматів в Росії: останні новини

Нагадаємо, на початку червня в Ульяновській області 52-річна жінка-пекар зайшла до військкомату і кинула на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною, після чого спробувала втекти.

Навесні в Первоуральську затримали жінку 73-х років, яка двічі намагалася підпалити військкомат. Вона заявила поліцейським, що її змусили зробили це телефонні шахраї, розповівши їй про терористів в будівлі.

Взимку повідомлялося, що подружня пара пенсіонерів підпалила військкомат у Подільську Москвоської області. У будівлі згоріло одне вікно.

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