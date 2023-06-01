Про мотиви жінки поки нічого не відомо - вона весь час змінює свідчення.

В Ульяновській області Росії сьогодні серед білого дня підпалили військкомат. Палієм виявилася 52-річна жінка-пекар, повідомляє телеграм-канал Baza.

"Спроба підпалу сталася сьогодні вдень у місті Інза. Близько 15 години невідома жінка зайшла у фойє військового комісаріату на вулиці Революції і кинула на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною. В цей час в будівлі чергував співробітник поліції. За допомогою вогнегасника він швидко загасив пожежу", – йдеться в повідомленні.

Впоравшись з вогнем, поліцейський вибіг на вулицю і побачив жінку, що тікала, і наздогнав її та затримав. Це виявилася місцева мешканка, яка працює пекарем. Про її мотиви до теперішнього моменту невідомо - жінка постійно змінює свідчення.

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Підпали військкоматів в Росії

Це не перший випадок, коли військкомати в Росії підпалюють жінки у віці, яким не загрожує мобілізація на війну в Україні. Так, у квітні пенсіонерка намагалася спалити військкомат міста Первоуральськ. Причому за один день вона зробила відразу дві спроби і була в підсумку схоплена.

На допиті жінка розповіла дивну історію, як якийсь співробітник ФСБ по телефону переконав її підпалити військкомат, щоб розполохати тамтешніх злочинців. Щоправда, перед цим він переконав її зробити дивні фінансові операції з банківськими картками, що відразу повинно було наштовхнути жінку на думки про явне шахрайство.

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