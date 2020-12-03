47-річний житель Москви напав під під'їздом житлового будинку на 27-річну дівчину, переплутавши її зі своєю дружиною.
Про це повідомляють «Вести».
Інцидент стався ввечері на бульварі Яна Райніса, коли дівчина розмовляла телефоном. Раптово на неї з молотком накинувся незнайомий чоловік і почав бити по голові. Після того, як їй вдалося вирватися, вона попросила допомоги у перехожих. При цьому москвич ще раз спробував її атакувати, але зазнав невдачі і втік.
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Постраждалу госпіталізували. Медики діагностували забиту рану голови. Нападник затриманий.
Поліцейським він зізнався, що переплутав дівчину з дружиною, з якою дуже сильно посварився. Йому загрожує п'ять років колонії за статтею "хуліганство".
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