Це робиться для більшого контролю над колишніми "вагнерівцями", а також для зміцнення апарату внутрішньої безпеки Росії, відзначають аналітики.

У Росії вербують колишніх ув'язнених "вагнерівців" у Росгвардію, структуру, яка займається забезпеченням громадської безпеки у країні. Як говориться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни, ймовірно це робиться для подальшого підпорядкування залишків ПВК "Вагнер", а також для одночасного зміцнення апарату внутрішньої безпеки Росії.

Зазначається, що російське опозиційне видання ІStories повідомило 11 вересня, що родичі колишніх ув'язнених "вагнерівців" розповіли, що деякі з їхніх родичів отримали запрошення служити в Росгвардії. У iStories відзначили, що Росгвардія просить колишніх вагнерівців пройти перевірку безпеки і надати документи про офіційне помилування, а також документи про укладення ними контрактів з ПВК "Вагнер".

Крім того, ще один військовослужбовець Росгвардіі заявив про те, що в його підрозділі служать колишні "вагнерівці", в тому числі без будь-якого військового досвіду. Інший росгвардієць заявив, що його підрозділ направив колишніх бійців ПВК "Вагнер" для охорони "стратегічних об'єктів" на окупованих територіях України.

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У ISW зазначають, що можливе активне вербування Росгвардією колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" заслуговує на увагу на тлі недавніх зусиль російського керівництва щодо посилення ролі Росгвардії як органу внутрішньої безпеки після збройного повстання "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним у червні.

"ISW раніше повідомляв про передачу Росгвардіі після заколоту підрозділів "Гром" (елітні спеціальні підрозділи МВС Росії по боротьбі з наркотиками) і важкого озброєння. Росгвардія, можливо, вербує колишніх бійців ПВК "Вагнер", щоб максимально збільшити свій резерв формування сил, або, можливо, для більшого контролю над колишніми "вагнерівцями" з метою зміцнити внутрішню безпеку після повстання", - зазначають аналітики.

Що відбувається з ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина

Після смерті глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина між російськими спецслужбами розгорнулася боротьба за активи його імперії. За інформацією західних ЗМІ, Служба зовнішньої розвідки РФ, ймовірно, забере медіабізнес Пригожина, а найманські операції відійдуть під контроль Міністерства оборони і ГРУ.

Раніше повідомлялося, що "вагнерівці", які відмовилися підписати контракт з Міноборони РФ, стануть частиною ПВК "Гардсервіс" у Білорусі - угруповання, основним завданням якого є протидія опозиції у разі негативного сценарію для Лукашенка.

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