Чоловік не пробачив дружині рішення подати на розлучення.

В одному з районів Омської області Росії багатодітний батько вбив двох синів і шурина, а після наклав на себе руки. Так він вирішив помститися дружині, яка подала на розлучення, пише Mash.

За інформацією журналістів, 36-річний Дмитро М. останні півроку жив у матері через конфлікт з дружиною Юлією. Напередодні ввечері він приїхав до своєї сім'ї, щоб посидіти з однорічною донькою і трьома синами, поки дружині потрібно було виїхати у справах.

Чоловік запропонував дружині забути суперечки і знову зажити як звичайна сім'я, але жінка відмовилася, пославшись на "багато причин". Тоді Дмитро дістав з сейфа рушницю і вистрілив в 27-річного шурина, який в цей момент теж був в будинку.

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"Юлія схопила доньку на руки і наказала синам бігти до сусідів. В цей час батько навів мушку і вистрілив у спину 3-річному хлопчикові. 5-річного наздогнав за огорожею і теж застрелив. Після цього наклав на себе руки", – пише Mash.

Жінка разом з донькою і старшим 6-річним сином зуміла врятуватися.

Реалії "руського міра"

Як писав УНІАН, в Бєлгороді поліцейські довго і жорстоко катували росіянина, якого затримали за підозрою в підпалі інсталяції у вигляді літери "Z". Чоловіка вивезли в ліс, де над ним знущалися протягом 4-5 годин.

Також ми розповідали, як в Ростовській області "герой СВО", повернувшись з фронту, напився зі своїм другом, а потім порізав його ножем і після зґвалтував мітлою.

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