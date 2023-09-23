Інцидент стався ще у серпні, але про нього стало відомо лише зараз.

У місті Гуково Ростовської області "вагнерівець", який повернувся з фронту, напився зі своїм другом, а потім зґвалтував його.

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, 43-річний зек-"вагнерівець" потрапив на фронт прямісінько з колонії. Через шість місяців боїв, у яких йому пощастило вижити, найманець повернувся у рідне місто.

У серпні чоловік влаштував застілля, на яке запросив давнього друга. Після алковечірки між ними виникла суперечка, внаслідок якого "вагнерівець" кілька разів встромив ніж у спину товариша. Коли той непритомним впав на підлогу, "вагнерівець" взяв мітлу та грубо зґвалтував нею свого друга.

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Раніше жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

Перед цим у Бурятії найманець ПВК "Вагнер" напав з гранатою на жінку. Раніше його судили за крадіжку, грабіж і умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило за собою смерть. А раніше в Москві ще один учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко.

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