До боротьби з вогнем залучили десятки пожежників.

В ніч проти неділі, 26 березня 2023 року, в Росії виникла масштабна пожежа на складі з пластиком. Вогонь спалахнув в російському Омську.

Як повідомляють в МНС Росії, до у ліквідації пожежі в Омську залучили 65 осіб. Також на місці пожежі задіяні 16 одиниць техніки.

Зазначається, що локалізовано загоряння на площі 3,5 тис. квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Пожежі в Росії: останні новини

Останніми тижнями на території РФ дедалі частіше виникають масштабні пожежі. Так, 24 березня там палав один із цехів заводу на території науково-виробничого комплексу в Свердловській області.

Днем раніше в російському Ярославлі загорівся моторний завод. Там виготовляли двигуни для одного з російських ядерних комплексів та іншого озброєння.

18 березня повідомлялося про масштабну пожежу в Московській області. Вогонь спалахнув на території хімзаводу.

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