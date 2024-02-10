Вогонь швидко поширюється, у будівлі багато деревʼяних конструкцій.

У місті Тольятті в Самарській області Росії вирує пожежа. Загоряння сталося в готельному комплексі "Жара".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС". Зазначається, що площа займання становить 800 квадратних метрів.

Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі постраждали двоє людей. До ліквідації вогню залучили 105 осіб та 29 одиниць техніки.

Водночас телеграм-канал Baza повідомляє, що з будівлі евакуйовано 20 осіб – усі вони були учасниками фестивалю "Жигулівська миля". Пожежа швидко поширюється. В охопленій вогнем будівлі велика кількість дерев'яних конструкцій.

Інші інциденти на території Росії

В ніч на 9 лютого в Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Ільський". Перед цим місцеві чули звуки, схожі на проліт безпілотника, а також вибухи. Тоді під ударом опинився також Афіпський НПЗ.

Крім того, тієї ночі масштабна пожежа вирувала у Москві. Там палав дах багатоповерхівки, площа загоряння сягнула 4 тисяч квадратних метрів.

Було проведено евакуацію близько 400 осіб. Пізніше стало відомо про обвалення горища в палаючій багатоповерхівці. До гасіння пожежі залучили авіацію – повідомлялося, що там працюють два вертольоти Ка-32.

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