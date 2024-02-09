Зокрема, для гасіння вогню задіяли два вертольоти Ка-32.

У ніч на 9 лютого в столиці країни-агресорки Росії – Москві – вирує масштабна пожежа в житловому будинку. Площа загоряння вже сягнула 4 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Відзначається, що загорівся дах житлового будинку, розташованого на півночі Москви. Проведено евакуацію близько 400 осіб. Пізніше стало відомо про обвалення горища в палаючій багатоповерхівці.

Тим часом у московських телеграм-каналах пишуть, що горить шестиповерховий будинок на вулиці Черняховського. До гасіння пожежі залучили авіацію. На місці загоряння працює 41 одиниця техніки і два вертольоти Ка-32.

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Відзначається, що рух вулицею Черняховського в Москві біля станції метро "Аеропорт" перекрито.

Інші інциденти в Росії

8 лютого в Пермському краї Російської Федерації спалахнула потужна пожежа. Там прогримів вибух на газопроводі, загорівся вантажний потяг. Відомо, що вогонь перекинувся на житлові будинки – три з них вигоріли вщент.

Напередодні під російським Іжевськом пролунав вибух. У районі, де стався інцидент, знаходиться Воткінський машинобудівний завод, що виробляє ракетні двигуни. Стовп вогню було видно за кілометри.

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