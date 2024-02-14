Вони опублікували відповідні знімки.

Українські партизани виявили на бойовому чергуванні у Московській області радянський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".

Знімки та місце розташування ЗРГК опубліковані в Telegram-каналі партизанського руху українців і кримських татар "Атеш". За їхніми даними, російські загарбники розташували його у селищі Іллінське-Усово, він перебуває в активному стані на бойовому чергуванні.

"Противник продовжує нарощувати протиповітряну оборону в глибині Російської Федерації. У хід пішли навіть старі радянські системи 80-х років 20 століття. Причина цього - успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів", - додали члени руху.

Атаки дронів по Росії: останні новини

Як відомо, безпілотні літальні апарати систематично атакують військові об'єкти на території Російської Федерації. Дрони долітали до Москви та Ленінградської області, через що російська влада була вимушена посилити захист неба.

На початку місяця під атакою дронів опинилися Бєлгородська та Волгоградська облісті, в останній загорівся нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Також у лютому БПЛА атакували Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Орловськой області.

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