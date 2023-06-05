Той каже, що вчинив так через особисту неприязнь.

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео із затриманим підполковником Збройних сил РФ, якого він звинуватив в обстрілі його найманців.

Ролик він опублікував у своєму Telegram-каналі, відповідаючи на запитання пропагандистів про те,"чи могло це бути помилкою". "Тримайте вишеньку на торті, щоб не залишалося ніяких сумнівів", - підписав відео ватажок "вагнерівців".

Окупант називає себе командиром 72-ї бригади і каже, що в стані алкогольного сп'яніння обстріляв машину "вагнерівців" через "особисту неприязнь". Також він каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.

- Скільки вас було?

- 10-12 осіб.

- Крім цього, хто ще був там?

- Мотострілецька рота.

"Вагнерівці" вступили в бій з військовими РФ: що відомо

2 червня Пригожин звинуватив Міністерство оборони РФ у мінуванні шляхів відходу "вагнерівців" з Бахмута зарядами "Змій Гориничів" та протитанкових мін.

За його словами, таким чином що хотіли "зустріти" підрозділи найманців.

4 червня він опублікував рапорт, в якому говориться, що російські солдати не тільки мінували їх тилову зону, а й відкрили по них вогонь.

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