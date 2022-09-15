Він почав називати алкоголізм гострою проблемою.

Після повномасштабного вторгнення в Україну серед російських чиновників стало більше алкозалежних, це почало турбувати російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на джерела.

Путін, який раніше утримувався від заяв про алкоголізм в Росії і заперечував масштаб цієї проблеми в країні, все частіше почав висловлюватися на підтримку пропаганди здорового способу життя.

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Зокрема, він почав порушувати це питання на зустрічах з владою в регіонах. Останні публічні заяви звучали в таких регіонах, як Кіровська і Володимирська області, які не є регіонами з найвищим рівнем алкогольної залежності у населення.

На зустрічі з губернатором Кіровської області Олександром Соколовим російський президент заговорив про "високий рівень алкоголізації населення" в мономістах регіону і попросив звернути увагу на "гострі проблеми".

Джерела "Медузи", близькі до адміністрації Путіна, кажуть, що президент почав приділяти особливу увагу цій проблемі, оскільки серед "деяких людей з ближнього кола" стало все більше людей з проблемами з алкоголем після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента і радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", – говорить джерело.

Причиною стресу співрозмовник назвав збитки, завдані Росії санкціями і вторгненням.

Путіна ця ситуація турбує також через те, що "дисципліна почала страждати", кажуть джерела.

"Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно і плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка", – кажуть джерела.

При цьому співрозмовники вважають, що Путін не збирається звільняти винних найближчим часом – поки будуть тільки натяки і м'які вимоги.

"Присіли [у лютому] на склянку. Хтось втягнувся", – резюмувало одне з джерел.

Раніше колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов підтвердив, що Дмитро Медведєв постійно пиячить. Через це Путін нібито і відсторонив його від посади прем'єра РФ.

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