Політолог відзначився гучним матом при спілкуванні з ведучою.

Російський пропагандист Сергій Марков спробував розповісти про військовий парад на честь 9 травня, який пройшов у Москві, але, розгубившись, почав лаятися.

Осоромився політолог в ефірі британського телеканалу BBC під час розмови з журналісткою Ялдою Хакім. У відповідь на тезу з приводу неспровокованої військової агресії Кремля проти України Марков засперечався та голосно виматюкався.

Пізніше пропагандист пояснив свою емоційність у вечірньому ефірі проблемами з камерою. Він вирішив, що обладнання вимкнено, тому так себе повів на очах у Хакім. Виправдувальний пост Марков написав в Telegram.

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"У прямому ефірі BBC у мене скінчилася батарейка від занадто великої кількості інтерв'ю сьогодні. Але виявилося, що камера після виключення екрану ще кілька секунд працювала", - вказав він.

У Британії "оцінили" парад Путіна на 9 травня

Нагадаємо, що після "гучного" військового параду, який російський лідер Володимир Путін провів у центрі Москви на 9 травня, розвідка Британії опублікувала своє "резюме" з приводу ходи на Красній площі.

У Міноборони зазначили, що на параді фактично не було реальних військових, лише курсанти. Також на параді спостерігався суттєвий дефіцит бойової техніки. Єдиним танком у центрі Москви був старовинний Т-34, який виявився музейним раритетом, привезеним з Лаосу.

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