Пропагандисти приїхали знімати сюжет про українські касетні снаряди і випробували їх на собі.

У Запорізькій області четверо російських пропагандистів потрапили під обстріл: один загинув, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"22 липня 2023 р. близько 12.00 підрозділи ЗСУ завдали артилерійського удару по групі журналістів МІЦ "Известия" та інформаційного агентства РІА "Новости", які готували матеріали про артилерійські обстріли ЗСУ касетними боєприпасами населених пунктів Запорізької області", – йдеться в повідомленні.

Як стверджують в Міноборони РФ, пропагандисти потрапили під удар саме касетними боєприпасами, про які і готували репортажі.

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Смертельні поранення отримав співробітник інформаційного агентства РИА "Новости" Ростислав Журавльов. Стан здоров'я інших пропаганістів - "середньої тяжкості, стабільний" без загрози для життя.

Як повідомляє вищезгадане інформагентство, поранення зокрема отримав їхній фотокореспондент Костянтин Михальчевський. Тут же уточнюється, що пропагандисти перебували в районі села П'ятихатки, ймовірно, того самого, яке ще в червні визволили ЗСУ.

Видання "Известия" повідомляє, що отримав поранення їхній власний кореспондент Роман Польшаков і відеооператор Дмитро Шиков. Також стверджується, що під обстріл потрапили журналісти видань ТАСС і "Росія", але про їхнє поранення нічого не повідомляється.

Російські воєнкори на фронті

Два дні тому стало відомо, що в Донецькій області ліквідували російського пропагандиста, автора каналу "Міша на Донбасі" Михайла Лучина. Як повідомляється, пропагандист був убитий в районі Красногорівки. Українській аудиторії він відомий по епізоду, коли хакери зламали його аккаунт на AliExpress і замовили секс-іграшок на 25 тисяч доларів.

Слід зазначити, що російські пропагандисти систематично порушують правила поведінки журналістів в умовах війни. Зокрема вони беруть участь у безпосередній підготовці зброї до бою і маскуються під солдатів, приховуючи свою приналежність до ЗМІ, в чому самі відкрито зізнаються.

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