Росіянину вдалося зняти проморолик у залі кінотеатру в Нижньому Новгороді.

Російська влада вигадала ще один спосіб залякування свого населення на тлі спалаху протестів за звільнення з-під варти опозиціонера Олексія Навального.

Відео у Facebook розмістив Вадим Лукашевич.

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Невідомому росіянину вдалося зняти проморолик у залі кінотеатру в Нижньому Новгороді. Глядачам за хвилини до показу прем’єри фільму ввімкнули агітаційне відео, на якому «пояснили», чому не треба брати участь у мітингах проти Кремля.

Для ілюстрації відеоряду автори нарізали кадрів з опозиційних акцій протесту в Росії на підтримку Навального. Окремо фігурували й події на українському Майдані та у Грузії. Все це супроводжувала драматична музика.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

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Автор: УНІАН