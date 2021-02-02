Російська влада вигадала ще один спосіб залякування свого населення на тлі спалаху протестів за звільнення з-під варти опозиціонера Олексія Навального.
Відео у Facebook розмістив Вадим Лукашевич.
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Невідомому росіянину вдалося зняти проморолик у залі кінотеатру в Нижньому Новгороді. Глядачам за хвилини до показу прем’єри фільму ввімкнули агітаційне відео, на якому «пояснили», чому не треба брати участь у мітингах проти Кремля.
Для ілюстрації відеоряду автори нарізали кадрів з опозиційних акцій протесту в Росії на підтримку Навального. Окремо фігурували й події на українському Майдані та у Грузії. Все це супроводжувала драматична музика.
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
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