Речниця МЗС РФ Марія Захарова стверджує, що "спеціальна військова операція" (так Кремль називає російсько-українську війну – ред.) начебто "йде за планом".
Про це вона заявила на брифінгу у міністерстві 9 березня.
"Продовжує здійснюватися спеціальна військова операція збройних сил РФ… Вона йде чітко за наміченим планом", - сказала вона.
З початку повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України знищили понад 12 тисяч осіб ворожого війська.
Пентагон констатує, що армія РФ втрачає в Україні велику кількість бойової техніки. За 12 діб знищено до 10% від усієї кількості, яку Путін стягував протягом півроку до кордону з Україною.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що Путіну не доповідають про втрати на війні. За його словами російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально по нулях для іноземної аудиторії - це головна трансформація.
У Росії є еліта, яка незадоволена тим, що відбувається, додав Грозєв. Навіть для багатьох людей з оточення Путіна, не включеного до мілітарі-списку, ця війна була несподіванкою.