З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 12 тисяч російських терористів.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова стверджує, що "спеціальна військова операція" (так Кремль називає російсько-українську війну – ред.) начебто "йде за планом".

Про це вона заявила на брифінгу у міністерстві 9 березня.

"Продовжує здійснюватися спеціальна військова операція збройних сил РФ… Вона йде чітко за наміченим планом", - сказала вона.

З початку повномасштабної російсько-української війни Збройні сили України знищили понад 12 тисяч осіб ворожого війська.

Пентагон констатує, що армія РФ втрачає в Україні велику кількість бойової техніки. За 12 діб знищено до 10% від усієї кількості, яку Путін стягував протягом півроку до кордону з Україною.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, що Путіну не доповідають про втрати на війні. За його словами російська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально по нулях для іноземної аудиторії - це головна трансформація.

У Росії є еліта, яка незадоволена тим, що відбувається, додав Грозєв. Навіть для багатьох людей з оточення Путіна, не включеного до мілітарі-списку, ця війна була несподіванкою.

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