Ці висновки підтверджують кілька нещодавніх фактів.

Росія продовжує будувати коаліцію на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ці висновки підтверджують кілька нещодавніх фактів. Вчора, 19 березня, в Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

Сторони звинуватили США та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли США від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни.

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Водночас РФ хоче посилити відносини з КНДР. Вона отримала балістичні ракети та артилерійські снаряди від цієї країни в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку. Це викликало занепокоєння в Сеулі.

Паралельно посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.

19 березня президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити двосторонню співпрацю. Раїсі підтвердив свою готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу з огляду на поточні події у Вірменії та Азербайджані.

"Прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників", - зазначають аналітики.

Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії.

"Вибори" в Росії: реакція світу

Так звані президентські вибори проходили з 15 по 17 березня. Повідомлялося про безліч скандальних інцидентів на виборчих дільницях: росіяни підпалювали "коктейлі Молотова", а також обливали урни для голосування зеленкою.

ЦВК оголосила про перемогу Путіна на виборах із 87,3% голосів. Водночас у низці країн, серед яких Франція, Німеччина, Польща, Латвія і Великобританія, розкритикували проведення виборів в умовах цензури.

Путіна привітала Туреччина, Саудівська Аравія, Малі, ОАЕ, Індія, Китай, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Білорусь, Іран, М'янма, Болівія, Куба, Нікарагуа і Венесуела.

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