Диктатори після руйнування пам'ятника ЮНЕСКО в Одесі поставили свічки в Кронштадтському морському соборі в Санкт-Петербурзі і кілька разів перехрестилися перед іконостасом.

Президент РФ Володимир Путін в компанії лідера Республіки Білорусь Олександра Лукашенка пішов ставити свічки і хреститися перед іконостасом Кронштадтського собору (Санкт-Петербург) після руйнування Свято-Успенськоського храму в Одесі.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня армія РФ реалізувала масований удар по місту, запустивши 19 боєголовок по історичному центру Одеси. Цього ж дня два диктатори відзначилися цинічним візитом до"храму Божого". Їх візит показували місцеві ЗМІ.

При цьому пропагандистські "РИА Новости" уточнюють, що в Пітері Шойгу та Путіна "розважала" дочка глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Вона супроводжувала диктаторів до Музею морської слави.

Зеленський звернувся до партнерів після удару по центру Одеси

Нагадаємо, нічний терор РФ проти України в черговий раз шокував суспільство через руйнування найбільшого православного храму Одеси Свято-Успенського собору. Армію РФ не збентежив навіть той факт, що храм довгий час перебував у концесії УПЦ МП (Московського патріархату).

Після удару по об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО президент України Володимир Зеленський звернувся до світу із закликом захистити міста "щитом". Лідер країни акцентував, що Києву потрібно більше систем ППО, щоб перехоплювати російські ракети.

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