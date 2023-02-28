Диктатор побалував неофіційну матір своїх дітей пентхаусом площею 2600 квадратних метрів, а також купив їй "теремок" під Валдаєм.

Російський диктатор Володимир Путін "обдарував" свою коханку і неофіційну матір двох синів Аліну Кабаєву розкішним пентхаусом в Сочі, який виявився найбільшою квартирою у РФ станом на 2021 рік. Раніше Кабаєва відзначилася своїм пропагандистським висловлюванням про автомат Калашникова.

Подробиці про подарунок Путіна з'ясували журналісти видання "Проект". У розслідуванні ЗМІ йдеться про двоповерхову нерухомість площею у 2600 квадратних метрів, яка розташовується у сочинському житловому комплексі "Королівський парк". Згідно з даними бази ЦІАН, у 2021 році пентхаус Кабаєвої за своїми розмірами вважався "найбільшою квартирою Росії".

ЗМІ зазначають, що квартиру Кабаєвої Путін купив не за офіційні кошти, а через свій таємний кіпрський офшор Ermira. Відповідну махінацію лідер РФ провернув у 2011 році, оформивши пентхаус на свого друга-гаманця Олега Руднова: той заплатив за нерухомість приблизно за 90 мільйонів рублів, що в п'ять разів нижче ціни, яку спочатку пропонував забудовник.

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Журналісти з'ясували, що хоча офіційно пентхаус оформлений на Руднова, експлуатує його сімейство Кабаєвої. Винятком стала верхня частина пентхауса - її оформили на бабусю Кабаєвої Ганну Зацепіліну. Йдеться про дві квартири.

Також "Проект" з'ясував, що аналогічним чином Путін придбав через свого друга Юрія Ковальчука дерев'яний терем площею 1200 квадратних метрів. Він знаходиться в 800 метрах від резиденції російського лідера на Валдаї. Нерухомість оформлена на компанію "Прайм", яка знаходиться у власності Ковальчука. За даними ЗМІ, цей "терем" також був куплений, як подарунок Кабаєвій.

Журналісти з'ясували, що всього за час "спільних" років Путін купив Кабаєвій нерухомості на 120 мільйонів доларів.

Друзі Путіна роками забезпечують розкішне життя для Кабаєвої

Журналісти з'ясували, що лідер РФ Володимир Путін роками експлуатує своє близьке оточення, змушуючи своїх "друзів" у лавах бізнесменів забезпечувати розкішний спосіб життя своїй коханці Аліні Кабаєвій. Хоча раніше ходили чутки, що Кабаєву Путіну просто підсунули, і він не цікавиться жінками.

Як відомо, колишня олімпійська чемпіонка "під крилом" друзів Путіна розпоряджається нерухомістю в Москві, Санкт-Петербурзі та в Підмосков'ї.

Зокрема, центр "Досьє" з'ясував, що таке "донорство" Кабаєвої з боку оточення Путіна триває щонайменше 15 років. Одним з головних "гаманців" Кабаєвої є Геннадій Тимченко - за його гроші Путін купив своїй "гімнастці" квартиру в Петербурзі. Інший його партнер Григорій Баєвський (наближений до мільярдера Аркадія Ротенберга) купив Кабаєвої ділянку на Рубльовці й квартиру в самому центрі Москви.

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