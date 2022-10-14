Гімнастка та її родичі володіють нерухомістю й землею в Москві, Санкт-Петербурзі та у Підмосков'ї

Розслідувачі з'ясували, що оточення президента РФ Володимира Путіна мінімум 15 років допомагає гімнастці Аліні Кабаєвій, яку називають коханкою і матір'ю не менше трьох дітей російського диктатора. Колишня спортсменка і члени її сім'ї отримувала нерухомість і землю.

Про це повідомляє центр "Досьє".

Друг дитинства російського президента Петро Колбін передав бабусі гімнастки Ганні Зацепіліної дві квартири на Арбаті в Москві, один з "гаманців" диктатора Геннадій Тимченко - квартиру в Петербурзі, а Григорій Баєвський друга президента Аркадія Ротенберга – ділянку на Рубльовці і квартиру в Москві.

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Згідно з даними Росреєстру, Кабаєва, її бабуся, мати і сестра володіють 10 квартирами в Москві і Петербурзі, ділянками і котеджами в Московській області і в Сочі. Загальна вартість нерухомості досягає 2,5 мільярда рублів, що становить близько 40 мільйонів євро.

Розслідувачі вважають, що один з друзів Путіна надав Аліні і дітям свій особняк в Швейцарії. За даними західних ЗМІ, екс-спортсменка зупинялася на віллі з вертолітним майданчиком в муніципалітеті колонії на березі Женевського озера. Саме одна з таких вілл знаходиться поруч з будинком Геннадія Тимченка.

Сам майданчик є частиною володінь "Вілла Hauterive". З 2016 року на ділянці і поблизу нього сідало тільки п'ять приватних вертольотів, з них чотири пов'язані з РФ. Крім будинку Тимченка в Швейцарії Кабаєва, ймовірно, користувалася яхтою"Шахерезада". Також повідомляється, що в кінці 2020 Кабаєва відвідувала Мілан.

Також відомо, що з 2014 року Кабаєва очолює раду директорів холдингу "Національна медіагрупа", що володіє часткою в Першому каналі, російською версією Discovery, а також каналом РЕН ТВ і газетою Известия. У 2018 році медіагрупа купила телеканал СТС за 18 мільярдів рублів, витративши на це взяті у Колбін в.п гроші. Він дав компанії кредит на 12,3 мільярда рублів під 16% річних за добу до операції.

Зазначається, що Володимир Колбін є сином Петра Колбіна, який номінально володів низкою активів президента.

Санкції проти друзів Путіна - що відомо

Британія ввела санкції проти найбагатшої людини РФ і найближчого оточення Путіна. В оновлений список потрапили 12 росіян і вісім компаній.

Крім того, Австралія 1 липня ввела санкції проти 16 росіян через вторгнення Російської Федерації в Україну. У "чорний" список потрапили родичі і близькі друзі російського президента Володимира Путіна.

Введені обмеження передбачають заборону на в'їзд, а також заморозку активів.

2 серпня Вашингтон ввів санкції щодо низки російських бізнесменів. Під обмеження потрапила "коханка" президента Російської Федерації Володимира Путіна і колишня гімнастка Аліна Кабаєва.

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