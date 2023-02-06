Вона відзначила внесок російських "воєнних кореспондентів" під час ювілею медіагрупи "НМГ".

Колишня російська гімнастка та коханка Путіна Аліна Кабаєва подякувала російським пропагандистам за внесок у війну з Україною та порівняла їхню працю з автоматом Калашникова.

Наразі Кабаєва очолює раду директорів російської медіагрупи "НМГ". На ювілейному заході компанії вона привітала пропагандистів та відзначила їх "інформаційну роботу". Виступ Кабаєвої опублікувала Meduza.

"Друзі! Вітаючи одне одно з ювілеєм, побажаємо успіху кожному з нас, і всім нам разом. Цей успіх потрібен нашому народу, тому що інформаційна робота сьогодні у тих умовах, в яких ми живемо та боремось за нашу країну, це як бойова зброя. І по значимості своїй ні в чому не поступається автомату Калашникова", - сказала Кабаєва.

Також вона додала, що російські "воєнні кореспонденти" знають про це.

Зв'язок Кабаєвої з Путіним

Чутки щодо близьких відносин між олімпійською чемпіонкою РФ Аліною Кабаєвою та президентом Володимиром Путіним ширяться вже не перший рік. У політичних колах РФ та в ЗМІ публічно не підтверджують їх відносини, проте кажуть, що Кабаєва народила Путіну трьох спадкоємців.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін заховав її разом з дітьми у Швейцарії.

Нещодавно розслідувачі з'ясували, що оточення президента РФ Володимира Путіна мінімум 15 років допомагає Кабаєвій та забезпечує її родину нерухомістю та землею.

Водночас екс-депутат Держдуми РФ заявив, що Володимир Путін не хоче витрачати свій час із жінками, а Аліну Кабаєву йому просто підсунули.

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