Водночас сама Кабаєва народжувала дітей, щоб "пробитися через нікому незрозумілий холод".

Володимир Путін не хоче витрачати свій час із жінками, а Аліну Кабаєву йому просто підсунули.

Про це у новому випуску програми "Аргумент" розповіла екс-депутат Держдуми РФ, оперна співачка та блогер Марія Максакова.

За її словами, Кабаєва з'явилася у житті Путіна раптово, але її йому "підсунули" олігархи. Спочатку диктатор вважав їхній роман досить вдалим для того, аби припинити потік чуток про його захоплення чоловіками, але у щось серйозне це не переросло.

"Він (Путін - УНІАН) імітував захоплення нею (Кабаєвою - УНІАН). Але, коли зайшла мова про щось серйозніше, всі зрозуміли, що жити з нею він точно не збирається. Не хоче він ділити із жінками свій вільний час", - заявила Максакова.

За словами екс-депутатки, в РФ говорять не тільки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію Путіна, а й голови Держдуми В'ячеслава Володіна. При цьому режим лицемірно робить усе, щоб посилити тиск на ЛГБТ-спільноту.

Максакова зауважила, що Кабаєву у Держдумі поважали та інколи боялися, адже розуміли, що вона наближена до Путіна. Однак спортсменка не змогла пробити його "нікому незрозумілий холод".

"Єдине, з чим вона добре впоралася, це те, що народила йому спадкоємця. Спочатку одного. І все одно нічого не виходило... Вона вирішила закріпити на народила другого спадкоємця", - зазначила Максакова.

За словами політикині, Кабаєва народжувала задля того, аби підштовхнути Путіна до зближення. Крім того, вона також хотіла реалізувати свої політичні амбіції та очолити Раду федерацій. Як зазначила Максакова, Кабаєва планує "легко, без жодних виборів" очолити Раду федерацій та "підсидіти" чинну спікерку Валентину Матвієнко - уродженку Шепетівки Хмельницької області (Україна).

Роман Путіна і Кабаєвої

Кілька років у пресі ходять чутки про роман російського диктатора Володимира Путіна та олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої. У політичних колах РФ усі знають, що Кабаєва народила Путіну спадкоємців. Після початку вторгнення РФ в Україну вона з дітьми ховалася у Швейцарії.

Згодом Кабаєва повернулася в РФ та сидить у Москві. Повертатися у Шейцарію зараз "не дуже бажано".

Нещодавно у пресі почали говорити, що коханка Путіна Аліна Кабаєва знову могла від нього завагітніти. Однак диктатор не радий цій новині, а коли він дізнався стать дитини, то засмутився ще сильніше.

Велика Британія оголосила 13 травня про новий раунд санкцій, спрямованих проти фінансової мережі російського президента, включаючи його колишню дружину, імовірну коханку Аліну Кабаєву і найближче оточення.

За даними Міністерства закордонних справ Британії, офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя "фінансується клікою сім'ї, друзів і еліти". Згодом до санкцій приєдналися й інші країни.

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