Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню.

Російський президент Володимир Путін заявив, що за кожного вбитого солдата у війні з Україною сім’ям виплачуватимуть по майже 7,5 мільйона рублів плюс додаткові виплати.

Про це йшлося під час наради Радбезу в Москві ввечері 3 березня.

Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної "військової операції" в Україні (фактично війні проти України – УНІАН), буде перераховано страхове забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблих", - сказав він.

Ще нібито по 5 мільйонів рублів родини загиблих отримають як додаткові виплати.

Потерпілі загарбники отримають по 3 мільйони рублів, а військові, що отримали внаслідок боїв інвалідність – щомісячні виплати.

Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська цієї ночі знову вдалися до тактики обстрілів житлових кварталів великих міст.

За даними Міноборони, Збройні Сили України за цей проміжок часу знищили вже понад 9 тисяч загарбників. Понад те, як пишуть ЗМІ, деякі лікарні у Білорусі вже переповнені тілами окупантів. Наразі їх просто вантажать у поїзди і відправляють додому.

Москва тільки 2 березня підтвердила перші втрати живої сили у війні проти України. Втім, усю кількість там не називають.

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