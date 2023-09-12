Тепер щороку росіяни будуть згадувати про злочини Путіна.

Нова пам'ятна дата з'явиться в Російська Федерація - День возз'єднання так званих терористичних "ЛДНР", а також Запорізької та Херсонської областей з Росією. Цинічну пропозицію в Державну думу РФ вніс Володимир Путін.

Даний документ - це доповненням до закону "Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії".

При цьому в пояснювальній записці зазначено, що 30 вересня 2022 року "увійшло в новітню історію як день прийняття в Російську Федерацію "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки", Запорізької області та Херсонської області на правах суб'єктів РФ".

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"Дана подія заснована на історичній спільності народів, що проживають на територіях зазначених республік і областей, є результатом волевиявлення мільйонів людей, реалізації ними невід'ємного права вільно і без втручання ззовні визначати свій політичний статус, здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток", - зазначено в "документі".

Фейкові "референдуми" РФ в Україні - що відомо

Фейкові "референдуми" про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України 23 по 27 вересня 2022 року проходили під дулами автоматів, без міжнародних спостерігачів та мали ознаки фальсифікації.

У зв'язку з чим не були визнані ні українською владою, ні демократичною спільнотою. Таку ж схему Москва використовувала під час окупації українського півострова Крим з метою внутрішньої легалізації свого злочину.

Варто відзначити, що українські війська продовжують проводити контрнаступ, в рамках якого планується звільнити від російських окупантів всі території України. При цьому останні дані Генштабу ЗСУ свідчать про успіхи захисників України. За рік лінія фронту значно наблизилася до Росії.

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