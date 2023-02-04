Тепер ряд прикордонних областей Росії будуть постійно жити в умовах "терористичної загрози".

Кремль використовує пропагандистський міф про загрозу нападу України на прикордонні райони РФ, щоб обґрунтувати репресії проти населення і мотивувати його на участь у війні. Про це заявили аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні російська влада оголосила про безстрокове продовження "жовтого" рівня терористичної загрози на території Брянської та Курської областей. Нібито з метою посилення охорони і захисту російської території.

Незадовго перед цим президент РФ Володимир Путін підписав указ, що спрощує процедуру введення підвищеного "терористичного рівня" керівництвом регіонів.

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"Офіційні особи Брянської та Курської областей, швидше за все, будуть використовувати цей новий режим "рівня терору" для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії, щоб створити подальшу підтримку в Росії "спецоперації", – заявили в ISW.

Війна в Україні-поточна ситуація

За словами президента Зеленського, в даний час обстановка на фронті залишається дуже важкою. Однак навіть зараз з фронту приходять хороші новини, заявив він.

Росія продовжує перекидати війська в тимчасово окупований Маріуполь і прилеглі населені пункти. Лише за останній тиждень корпус російських окупантів там збільшився на 10-15 тисяч осіб.

В Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардії наступу". Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що нові з'єднання будуть дуже важливі під час контрнаступальних операцій.

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