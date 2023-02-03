Цього разу ніхто не був притягнутий до відповідальності.

У столиці Росії викликали поліцію в лікарню через те, що одна з пацієнток "ображала" президента Володимира Путіна.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, виклик в поліцію надійшов з медичного центру імені Бурназяна.

66-річна пацієнтка Лариса заявила, що в медустанові жінка ображала президента і її саму. Це сталося під час перегляду новин у загальному коридорі. На екрані показали Путіна і пацієнтка, яка проходила повз, почала ображати його і жінку, яка дивилася новини. Через це на місце викликали поліцію.

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Підозрювана, 75-річна пенсіонерка Галина, заявила, що російського диктатора не ображала, а тільки запитала: "Може, досить дивитися Путіна?". В результаті ніхто не був притягнутий до відповідальності.

Критика Путіна в Росії

"Обрані" в РФ можуть критикувати російського диктатора Володимира Путіна і вищі ешелони влади без видимої відплати. В американському інституті вивчення війни зауважували, що глава приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин та інші, як, наприклад, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, стають дедалі сміливішими у своїх словесних атаках на Міноборони Росії, Кремль і безпосередньо Путіна.

Водночас звичайним росіянам за їхні висловлювання проти Путіна загрожують і тюремні терміни. Зокрема, напередодні в Росії засудили до тюремного ув'язнення активіста, який написав у правоохоронні органи заяву на Володимира Путіна та інших керівників країни. Російська влада звинуватила активіста в "дискредитації" російської армії.

Також напередодні стався витік внутрішніх документів компанії "Яндекс", що володіє відомим пошукачем. З нього стало відомо, що видача пошукових запитів була влаштована так, щоб російський диктатор Володимир Путіні і символіка російського вторгнення в Україну (буква "Z") не з'являлися в неприємних для влади контекстах.

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