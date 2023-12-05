Міноборони РФ прийняло рішення знизити вимоги ВЛК для прийому на службу до армії.

Росія може кинути на війну з Україною солдат з плоскостопістю. Як зазначив депутата Держдуми РФ Віктор Соболєв, це не те захворювання, яке РФ повинна трактувати як серйозну причину для непроходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це Соболєв попереджав на тлі "ініціативної" пропозиції Міноборони Росії знизити вимоги до здоров'я військовозобов'язаних з урахуванням досвіду "СВО". Про це йдеться в тексті документа проекту закону, представленого на федеральному порталі РФ.

Зокрема, правки хочуть внести в положення про військово-лікарську експертизу.

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"Розробка проекту постанови обумовлена необхідністю вдосконалення організації проведення медичного огляду громадян, які мають захворювання, які не спричиняють істотного впливу на здатність виконувати обов'язки військової служби, в тому числі з урахуванням досвіду спеціальної військової операції", - вважає Міноборони РФ.

При цьому в документі не уточнюється, які саме захворювання у РФ визначать "допустимими" для проходження служби і "візиту" на фронт.

Разом з тим у вересні 2023 року член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв заявляв, що в Росії надмірно завищені вимоги для проходження ВЛК. За його словами, за часів його молодості, коли він ще здобував освіту у військовому училищі, таких поблажок нікому не робили.

"Зараз плоскостопість вважається захворюванням, за наявністю якого людина ніби не придатна до військової служби. Це, безумовно, буде змінюватися в бік зменшення таких захворювань, які абсолютно не шкодять виконанню службових обов'язків", - заявляв Соболєв в інтерв'ю URA.RU.

Путін знову розширив чисельність армії РФ

Як відомо, 1 грудня лідер РФ Володимир Путін указом постановив збільшити чисельність ЗС РФ до 2,209 мільйона осіб. При цьому кількість військовослужбовців має становити не менше 1,32 мільйона осіб, що на 170 тисяч більше, ніж диктатор "задекларував" у минулому аналогічному указі (документ був підписаний у серпні 2022 року).

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