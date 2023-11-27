Проти жінки вже встигли порушити кримінальну справу за статтею "державна зрада".

У Росії оголосили про успішну спецоперацію ФСБ РФ: російські агенти заявляють, що спіймали на території Самари "спільницю" спецслужб України.

Згідно з версією ФСБ, жінка вмовляла військових РФ перейти на бік ЗСУ у війні проти України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, посилаючись на заяву центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії.

"У Самарі припинена протиправна діяльність спільниці українських спецслужб. Затримана схиляла російських військовослужбовців - учасників спеціальної військової операції - до переходу на бік ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка при спілкуванні з військовими показувала інформацію з інтернет-ресурсів й цим "дискредитувала" путінську "СВО" в Україні.

За це росіянці вже "пришили" кримінальну справу за статтею про "державну зраду" (стаття 275 КК РФ). Додаткових деталей про "спільницю" України росЗМІ і ФСБ не привели.

Україна спіймала агента ФСБ, який вів розвідку аеродромів

У листопаді Служба безпеки України заявила про затримання інформатора ФСБ РФ, який шпигував за аеродромами ЗСУ. Ворожого агента спіймали на території Миколаєва. Зазначалося, що він підтримував зв'язок з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим і збирав важливі розвідувальні дані про Україну.

В основному, його підривна діяльність була спрямована на виявлення авіації ЗСУ, повідомляла СБУ.

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