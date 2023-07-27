Фігуранту повідомили підозру у держзраді, йому загрожує довічне ув’язнення.

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який займався підготовкою нового повітряного удару РФ по Харкову. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

"Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони. Крім того, його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста та українських захисників на передовій", - інформує СБУ.

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За даними слідчих, під час таких "вилазок" фігурант намагався також визначити деталі про роботу стратегічно важливих об’єктів промисловості, у тому числі місцевих авіапідприємств.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента "на гарячому" поблизу одного з промислових об’єктів Харкова, де він проводив дорозвідку місцевості.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації у соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення.

Під час обшуку за адресою проживання затриманого виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Удар по Харкову 16 липня - що відомо

Як повідомляв 16 липня російська армія завдала чергового удару по Харкову. Протягом доби було здійснено кілька атак. Через атаку загинула одна людина, ще троє постраждали. Повідомлялось про вибухи та "прильоти" у центрі Харкова, влучання ворожих ракет у підприємтсво.

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