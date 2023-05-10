Колишній глава "Роскосмосу" пригадав Путіну все: і Київ, і Донбас, і досі непідконтрольний РФ Бахмут.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував Кремль за яскраві феєрверки в Москві на 9 травня та "ткнув носом" російську армію за всі поразки в Україні.

Гнівною тирадою він відзначився в Telegram. У своїй публікації він дорікнув "своїм колегам в Москві", що салют запустили на честь минулих перемог СРСР і вказав, що "справжніх" досягнень армія РФ на фронті все ще не показала:" Вчора, кажуть, в Москві салют був. Що, Бахмут взяли, звільнили Донбас? Київ капітулював?",- перерахував Рогозін.

Він визнав, що в окупантів "дуже великі" проблеми на фронті й закликав замість гулянь зосередитися на війні.

Відео дня

"А ... це, виявляється, на честь минулих перемог СРСР... Мені здається, колегам в Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни і нашого фронту. А вони є і дуже великі", - вказав він.

Ядерні загрози Рогозіна напередодні 9 травня

Нагадаємо, що колишній глава "Роскосмосу" Рогозін - один з найбільш "яскравих" прихильників агресивної війни в Україні. Після своєї відставки у листопаді 2022 року політик нібито особисто вирушив на війну в Україну і навіть отримав осколкове поранення в зад на своє день народження.

Зараз Рогозін нібито перебуває на фронті на одній з позицій у тимчасово окупованій Запорізькій області. Напередодні 9 травня "недовоєнний" відзначився ядерними погрозами щодо України. Зокрема, 4 травня він пригрозив Києву тактичним ударом "ядеркою".

Вас також можуть зацікавити новини: