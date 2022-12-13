Опитування, проведене в листопаді Чиказькою радою з глобальних справ і московським Левада-центром, показують готовність росіян до перемовин щодо припинення війни, але без деокупації українських територій.
Як свідчать результати опитування, яке було проведене в листопаді, 53% росіян вважають, що їхній уряд повинен почати мирні переговори з Україною.
"Коли до питання включено конкретні витрати на війну – завищені ціни та ризик для життя солдатів – ще більший відсоток обирає переговори, а не продовження військових дій", – йдеться в звіті щодо результатів опитування.
Так, коли росіян запитували про це, наголошуючи на зменшенні витрат для російських господарств, співвідношення тих, хто підтримує перемовини, і тих, хто за продовження війни, було 5 до 4. Коли ж у питання переговори пропонувалися як шлях уникнути загибелі більшої кількості російських солдатів, співвідношення змінювалося на 6 до 3.
Водночас залишається незрозумілим, чим росіяни готові поступитися, зазначають дослідники.
"Солідна більшість росіян вважають неприйнятним повернення Україні Криму (78%) або окупованого Донбасу (66%)", – йдеться у звіті.
Водночас росіяни підтримують такі вимоги до України, як оголошення нейтралітету і неприєднання до НАТО (76%), гарантії безпеки для росіян і російськомовних в Україні (90%).
Позиція України щодо перемовин з Росією
З боку РФ дедалі частіше лунають пропозиції щодо мирних переговорів. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією, бо насправді країна-агресор не зацікавлена в цьому і все ще прагне окупувати Україну.
На думку аналітиків ISW, російський диктатор Володимир Путін намагається вивести Україну на переговори, щоб погіршити відносини Києва і Заходу, а також дати можливість своїм військам відновитися. З боку української влади також лунали думки, що Росія хоче використати перемир'я для тренування мобілізованих і накопичення ресурсів для повторного нападу.
Водночас в Офісі президента пояснювали, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх проведення потрібні умови. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова для початку перемовин – виведення російських військ з території України.