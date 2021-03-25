Учитель в останній момент зрозумів, що снаряд не навчальний.

У російському Дагестані на уроці з основ безпеки життєдіяльності викладач вчив школярів розбирати гранату, але в останній момент зрозумів, що вона не навчальна. Пристрій вибухнув та відірвав йому пальці.

Читайте такожУ Росії у пенсіонера в трусах знайшли дві гранатиПро це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.

Зазначається, що 36-річний вчитель готував школярів до змагань. Він зібрав команду з чотирьох хлопців і показував їм, як поводитися з радянською наступальною ручною гранатою.

«Коли препод почав розбирати верхню частину, почув клацання - і зрозумів, що вибуху не уникнути. Він затиснув снаряд в кулак, притиснув до живота та відвернувся від учнів. На правій руці з пальців залишився тільки мізинець. Діти не постраждали. Першу допомогу чоловікові надав учень - зняв з пояса ремінь і перев'язав руку, зупинивши кров», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц