У російському Дагестані на уроці з основ безпеки життєдіяльності викладач вчив школярів розбирати гранату, але в останній момент зрозумів, що вона не навчальна. Пристрій вибухнув та відірвав йому пальці.
Читайте такожУ Росії у пенсіонера в трусах знайшли дві гранатиПро це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.
Зазначається, що 36-річний вчитель готував школярів до змагань. Він зібрав команду з чотирьох хлопців і показував їм, як поводитися з радянською наступальною ручною гранатою.
«Коли препод почав розбирати верхню частину, почув клацання - і зрозумів, що вибуху не уникнути. Він затиснув снаряд в кулак, притиснув до живота та відвернувся від учнів. На правій руці з пальців залишився тільки мізинець. Діти не постраждали. Першу допомогу чоловікові надав учень - зняв з пояса ремінь і перев'язав руку, зупинивши кров», - йдеться в повідомленні.
Вас також можуть зацікавити новини
- Собчак зняла фільм про випущеного на свободу "скопинського" маніяка: йому "по кайфу" (відео)
- У Росії снігова лавина накрила групу туристів - загинула дитина
- Росіянин замовив кілерам колишнього зятя: тіло вбитого знайшли в гаражі (фото)
- Планував криваву бійню: російський школяр вів у мережі щоденник терориста і попався (відео)
- Не вміє ходити, відгукується на "киць-киць": у Росії виявили "дівчинку-кішку" (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram