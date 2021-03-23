Всі співучасники вбивства та замовник заарештовані.

У Москві чоловік найняв кілерів для викрадення та вбивства колишнього зятя.

Читайте такожУ Москві пенсіонерка "нацькувала" на онука поліцію, бо він відмовився грати на тромбоніПро це пише Telegram-канал LifeShot.

Повідомляється, що про зникнення 43-річного чоловіка в поліцію повідомив його батько. Він розповів, що той давно не виходить на зв'язок.

З'ясувалося, що на вулиці Маршала Тухачевського на москвича напали невідомі з електрошокером. Вони побили його, наділи наручники та кудись відвезли.

«Підозрюваних знайшли – поліцейські затримали п'ятьох чоловіків від 19 до 63 років. Серед них виявився і колишній тесть викраденого. Він зізнався, що зять розлучився з його донькою, і після цього він вирішив його замовити. Чоловік знайшов виконавців та пообіцяв їм понад 3,5 мільйона рублів за вбивство», – йдеться в повідомленні.

Тіло зятя пізніше знайшли в гаражах. Зараз всі співучасники та замовник заарештовані.

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Автор: Катерина Шварц