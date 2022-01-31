Також він розправився з її сестрою.

У Білгородській області чоловік вбив адвоката, яка чекала його з в'язниці.

Про це повідомляє Baza.

Відомо, що Сергія Матлаєва судили за напад на свою співмешканку - чоловік відрізав їй ногу. Адвокат Олена Сушкова захищала його в суді. Жінка закохалася і вісім років чекала, поки він вийде з колонії.

У 2015 році чоловік вийшов на свободу і у них зав'язалися стосунки. Однак сестра жінки виступала проти їхнього союзу, через що вони постійно сварилися.

Читайте такожРосіянин прийшов на гей-вечірку, злякався зґвалтування та здав усіх поліції30 січня Матлаєв побив і зарізав Олену, після чого приїхав до її сестри на таксі і вбив її. Він вважав, що жінка була винна в їх "розставанні". Чоловіка затримали.

Раніше повідомлялося, що 14-річна росіянка "натравила" хлопця на своїх вітчима, матір і сестру.

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