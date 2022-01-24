Батьки дівчинки були проти її відносин з 17-річним хлопцем.

У Росії сталося моторошне потрійне вбивство. У своєму будинку були зарізані 38-річний чоловік, 35-річна жінка і 10-річна дівчинка з інвалідністю. Виявилося, 14-річна дівчинка "нацькувала" хлопця на своїх вітчима, матір і сестру, разом вони продумали й втілили в життя жахливу різанину.

За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався в Омській області. Спочатку дівчинка намагалася обдурити поліцію.

Так, 22 січня стало відомо, що в одному з сіл Омської області 14-річна дівчинка привела до сусідів 6-річного брата і розповіла про те, що на її сім'ю напав якийсь чоловік. У будинку, де живе росіянка, поліція знайшла три трупи. Від ножових поранень померли вітчим, мати і сестра дівчинки.

Спочатку поліція склала фоторобот і шукала чоловіка, який нібито зарізав трьох людей. Однак незабаром 6-річний хлопчик, на очах якого вбили його батьків і сестру, розповів правоохоронцям всю правду.

Виявилося, 14-річна дівчинка "нацькувала" свого 17-річного хлопця на сім'ю. Мати й вітчим були проти її стосунків з юнаком, а сестра, яка мала проблеми зі здоров'ям, її дратувала, адже за дівчинкою потрібно було доглядати. Хлопець перейнявся "стражданнями" своєї юної обраниці.

Читайте такожУ Росії собаки роздерли 7-річну дівчинку: у мережі збирають групи відстрілу (відео)Він взяв штиковий ніж для забою тварин, а дівчинка відкрила йому двері. У живих після страшної різанини залишився тільки хлопчик - 6-річний брат росіянки, якого вона вирішила не вбивати.

Дівчинку та її хлопця затримали, у скоєному вони зізналися. Проти них порушили кримінальну справу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни вигнали дитину без одягу на вулицю в -20. Голий хлопчик стояв на льоду і плакав, поки його батьки сиділи в теплому будинку і явно не думали про свої жахливі "методи виховання".

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