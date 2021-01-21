Росіянин вирішив "хайпанути" на роздачі безкоштовного шоколаду бідним дітям Танзанії.

Російський турист похвалився в мережі тим, що безкоштовно роздав шоколад дітям на Занзібарі в Танзанії і нарвався на шквал критики.

Запис був опублікований в закритому Facebook-співтоваристві "Тревел Президія".

На кадрах видно, як росіянин роздає шоколад чорношкірим дітям, які оточили його в помаранчевих жилетках, а потім сидить разом з ними в шкільному класі, плескає в долоні і співає пісні.

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"Наші туристи на Занзібарі роздали чотири кілограми "Оленки", а потім поїхали в школу і повернулися з неймовірними емоціями", - зауважив керівник компанії "Путеводная звезда" Руслан Ісрафілов, який поділився роликом своїх клієнтів в мережі.

Однак підписники групи різко розкритикували росіянина: "Відчув себе благодійником? Якесь голе бидло задовольняє свої низинні інстинкти", "ідея, може, і хороша, але піднесено огидно", «це ще батьки дівчаток не дізналися, що напівголий мужик в школу приходив. Від відео неприємний осад", "Як всі білі розважалися, "мавпочок" погодували? Незрозуміло навіщо знімали, для чого їздили. Це не допомога. Власне его потішили", "Я теж була на Занзібарі недавно і пригощала дітей цукерками. Але мені в голову не прийшло зробити з цього шоу "Давай, злиденна мавпочка, дотягнися за шоколадкою", - писали підписники.

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Автор: УНІАН