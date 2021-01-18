На кадрах видно, що дверна ручка, замок, а також дверний короб повністю обмерзли / скріншот з відео
Мешканка Наро-Фомінська (Московська область Росії) виявилася замкнена у власному будинку після сильних морозів в ніч з 17 на 18 січня.
Про це повідомляє «Рідус».
На кадрах видно, що дверна ручка, замок, а також дверний короб повністю обмерзли.
"Час сім ранку, а ми не можемо відкрити двері і вийти, тому що у нас замок замерз... Я в шоці. Коротше, замерзло все", - пояснює вона.
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