У Підмосков'ї стовпчик термометра опустився до -27 градусів.

Мешканка Наро-Фомінська (Московська область Росії) виявилася замкнена у власному будинку після сильних морозів в ніч з 17 на 18 січня.

Про це повідомляє «Рідус».

На кадрах видно, що дверна ручка, замок, а також дверний короб повністю обмерзли.

"Час сім ранку, а ми не можемо відкрити двері і вийти, тому що у нас замок замерз... Я в шоці. Коротше, замерзло все", - пояснює вона.

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Автор: УНІАН