У Москві жителі багатоповерхівки на Енергетичній вулиці знайшли тіло дідуся, зашите в штори та залишене біля під'їзду.
Читайте такожУ Росії вихователі побили жінку, коли та з'ясовувала, хто б'є її сина (фото)Про це пише Telegram- канал Mash.
"Спочатку вирішили, що це просто килим, але, придивившись, зрозуміли, що всередині знаходиться людина. І килим - зовсім не килим, а фіранки, щільно зашиті уздовж тіла (до нього пришили навіть рукавиці). Зверху все перев'язали стрічкою і в такому вигляді виставили у двір", – йдеться в повідомленні.
На місце викликали медиків і поліцію.
З'ясувалося, що дідусь помер від раку, і його співмешканка не знайшла іншого способу поховати, оскільки грошей у них не було навіть на світло у квартирі.
"Вчора в оселі цієї жінки знайшли скелет її сина, Ольгу відправили до психлікарні", – йдеться в повідомленні.
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