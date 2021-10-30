Учасницею зйомки вважається 30-річна мешканка міста, її передали слідчим органам.

У російському Санкт-Петербурзі затримали дівчину, ймовірно зображену на фото у трусах на тлі Ісаакіївського собору.

Про це 30 жовтня повідомили у прес-службі регіонального ГУ МВС, пише "Фонтанка.Ру".

"На цей час її передано до слідчих органів", - йдеться в повідомленні.

На фото дівчина, одягнена у футболку і труси, сидить навпочіпки спиною до камери біля хлопця і дивиться в бік православного храму. На знімок звернули увагу користувачі соціальних мереж.

- Дикий Петербург (@Wild_SPb) October 29, 2021

За інформацією прес-служби регіонального Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ, слідчі органи порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 148 КК РФ - публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів вірян.

Учасницею зйомки, за даними правоохоронців, вважається 30-річна жителька міста. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу та пред'явлення обвинувачення. У разі визнання винною фігурантці справи загрожує до року позбавлення волі.

"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи біля православного храму- ДМП "Ісаакіївський собор", діючи умисно і публічно, проявивши явну неповагу до суспільства, принижуючи і ображаючи релігійні почуття віруючих, зробила на тлі вищезазначеного собору фотознімок і відеозапис з оголеними частинами тіла. Після чого відправила їх за допомогою одного з месенджерів в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" з метою поширення", - заявили в СК.

У прес-службі Ісаакіївського собору повідомляли, що не збираються звертатися у правоохоронні органи через фото.

Читайте такожУ Бельгії розвідний міст перевернув машину з родиною і дитиною всередині (відео)"Ми не можемо керувати стрітрейсерами, дорожнім рухом і тим, що відбувається за межами Ісаакіївського собору! Ми музей! Ми займаємося збором, вивченням, зберіганням та експонуванням предметів матеріальної та духовної культури, а також просвітницькою, видавничою та популяризаторською діяльністю, реставрацією та іншим. Нехай цим питанням займаються компетентні служби", - цитує повідомлення "КП-Петербург".

ЗМІ розшукали ймовірний акаунт дівчини в Instagram. У сторіс вона опублікувала скріншот листування, в якому журналісти просять її вийти на зв'язок, а також відреагувала на цькування в інтернеті.

"Я дуже злюся. На людей за те, що вони такі мерзенні. Мені соромно за них. Ви ж розумієте, що все, що ви мені бажаєте, це ваша доля - я ж відьма. Всім дякую, всі вільні. Я бажаю всім міцної сім'ї, розуму і здоров'я. І не пишіть мені гидоти, це не вигідно вам", - написала дівчина у сторіс.

Раніше в Росії затримали блогера Руслана Бобієва за перформанс, під час якого він імітував оральний секс на Красній площі з дівчиною в куртці з написом "поліція". Пару засудили до 10 місяців колонії.

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Автор: Катерина Комолова