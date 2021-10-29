Блогера Руслана Бобієва з Таджикистану, який влаштував "оральний перформанс" на Красній площі, засудили до 10 місяців колонії.
Про це повідомляє ОВС-Інфо.
Раніше вони зробили фотографію на тлі храму Василя Блаженного в Москві. Дівчина в куртці з написом "поліція" встала перед ним на коліна.
Обох затримали. Було відкрито кримінальну справу про образу почуттів віруючих.
Читайте такожНеадекватна росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу"10 місяців колонії - вирок блогеру Руслану Бобієву і його подрузі Анастасії Чистовій за фотографію з імітацією орального сексу на тлі храму Василя Блаженного", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Новосибірську чоловік почав кусати відвідувачів магазину.