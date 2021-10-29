Їх визнали винними в образі почуттів віруючих.

Блогера Руслана Бобієва з Таджикистану, який влаштував "оральний перформанс" на Красній площі, засудили до 10 місяців колонії.

Про це повідомляє ОВС-Інфо.

Раніше вони зробили фотографію на тлі храму Василя Блаженного в Москві. Дівчина в куртці з написом "поліція" встала перед ним на коліна.

Обох затримали. Було відкрито кримінальну справу про образу почуттів віруючих.

Читайте такожНеадекватна росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу"10 місяців колонії - вирок блогеру Руслану Бобієву і його подрузі Анастасії Чистовій за фотографію з імітацією орального сексу на тлі храму Василя Блаженного", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Новосибірську чоловік почав кусати відвідувачів магазину.

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Автор: Людмила Жерновська