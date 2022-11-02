Процес протистояння між диктатором та його оточенням невідворотний, впевнений дипломат.

Російський диктатор Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита. Більше не доцільно ставити знак рівняння між ним та Росією. Російські еліти та силовики усвідомлюють це та можуть піти на "персональне перезавантаження" першої особи.

Як заявив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю OBOZREVATEL, Путін остаточно втратив будь-які "червоні лінії" щодо України. В РФ вже сумніваються у тому, що "Путін – це Росія".

Силовий блок та російські еліти усвідомлюють невідворотні зміни в РФ та готуються до рішучих дій.

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"Питання в тому, як вони будуть діяти, але в певний момент діяти вони будуть, оскільки вони втрачають Росію, яку вони також будували разом з Путіним. Тоді в Росії зрозуміють, що персональне перезавантаження – це єдина можливість якимось чином почати знову розмовляти з Заходом", – підсумував він.

Розкол серед російських еліт: що відомо

За даними британської розвідки, власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки. Він більше не заперечує свою причетність до ПВК.

Пригожин 1 листопада розкритикував російські еліти, які живуть в "комфортному стані". "Поки діти (еліт — ред.) не підуть воювати, повної мобілізації в країні не буде", — заявив "кухар Путіна".

За словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, в оточенні Путіна найбільшим впливом володіє так звана "партія війни". І щоб створити для неї противагу, президенту РФ важливо зберегти авторитет Шойгу. В результаті російські еліти почнуть "жерти" один одного за право керувати на потопаючому кораблі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що навіть якщо Путіна усунуть, то це не означатиме перемогу у війні. Однак смерть кремлівського диктатора явно зможе її наблизити.

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