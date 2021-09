Окрім того, посилання не один раз змінювало власника, а у 2001 році портал було присвячено "Національній спортивній конференції геїв".

У Росії в підручниках з англійської мови для 6 класу виявилося посилання на порносайт.

Як повідомляє "Фонтанка", посилання розміщено в розділі "Who are you?", тобто "Хто ти?" і веде воно на односторінковий англомовний сайт під назвою "Кращий телефонний номер для куколд-сексу". Судячи з вигляду, сайт було створено давно, проте доменне ім'я все ж хтось оплачує.

На сайті опубліковано три фото порнографічного змісту, порнорозповідь на тему куколд-сексу і відео, де чоловік та жінка танцюють сальсу.

При цьому, згідно з інтернет-архівами, раніше цю адресу орендували інші сайти. Зокрема, у 2001 році портал було присвячено "Національній спортивній конференції геїв", що відбувалася в Бостоні.

Однак в електронній версії 2022 року, яку можна купити на сайті видавництва "Просвещение", що й друкувало підручники, посилання вже немає. При цьому в російських магазинах спокійно продаються видання 2021 року з посиланням.

У видавництві коментар щодо ситуації пообіцяли сформулювати та надати журналістам ввечері 13 вересня.

Раніше в українському підручнику української мови за 10 клас для загальноосвітніх шкіл виявили посилання на порносайт. Замість веб-сторінки міста Новомиргорода учні потрапляли на сайт із забороненим контентом.

Автор: Катерина Комолова