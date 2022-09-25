Зараз люди налякані і намагаються врятуватися від мобілізації, зазначив він.

Російський громадський діяч Максим Кац розповів, як російське суспільство реагує на мобілізацію.

Свою думку він висловив в ефірі УНІАН.

За його словами, Росію зараз "трясе", проте жителі Москви і Пітера ще не відчули мобілізацію в таких масштабах, як це відбувається в інших регіонах.

"З Бурятії мені пишуть люди, що просто приїжджає три автобуси з ментами, Менти на ринку хапають всіх мужиків, садять в автобуси і там їх забривають в армію просто. Неважливий вік, неважливо, скільки дітей, хто такі. Просто всіх везуть. Це для Росії абсолютно нова історія, російський режим ніколи не вторгався так сильно в життя російських громадян. Суспільний договір російського режиму з російськими громадянами завжди був такий, що ви не лізете в наше злодійство і взагалі в політику, а ми не ліземо у ваше життя. Тепер режим дуже сильно заліз в життя росіян", - сказав Кац.

Він зазначив, що реакція "іншого типу" буде пізніше, так як зараз люди думають тільки про те, як їм врятуватися.

"В англійській мові є такий вислів "wait in the tall grass". Я буду чекати тебе у високій траві. Мається на увазі, що я буду чекати шансу і, коли ти будеш проходити повз, то я на тебе так стрибну, що ти не врятуєшся. І саме цим зараз буде займатися російське суспільство. Воно не піде в лобову. Тому що в лобову проти авторитарного, вже близького до тоталітарного режиму, який мілітаризований, який займається необмеженим насильством, де немає ніякого порятунку і справедливості, не піде", - додав він.

Кац переконаний, що російське суспільство спробує використати свій шанс, якщо він з'явиться.

"Як тільки там виникне маленька тріщина - російське суспільство в цю тріщину відразу вставить дуже великий лом. Тому російське суспільство буде чекати свого шансу і, я думаю, коли пройде перший шок, це буде через тиждень-півтора, коли у лоялістів пройде відчуття, що ситуація якось переламана, зараз є таке відчуття у них, нібито Путін натиснув на червону кнопку. Коли буде зрозуміло, що ситуація не переламана і нічого не змінилося, просто так забрали чоловіків, тоді, можливо, буде шанс", - додав він.

Протести в Росії через мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні.

У Міністерстві оборони запевнили, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. За даними ЗМІ, кількість мобілізованих може досягти мільйона людей.

Відразу після цього в країні почалися протести. У ряді міст люди вийшли на вулиці, щоб виступити проти мобілізації.

Крім того, багато росіян поспішають виїхати з країни. Наприклад, на кордоні Росії та Грузії утворилися величезні затори.

У той же час в соцмережах є безліч відео, на яких сім'ї проводжають чоловіків на війну.

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